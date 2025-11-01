Тюменские студенты впервые победили в номинации "Прорыв года" на Российской студвесне

| Фото: скриншот видеотрансляции с церемонии закрытия Российской студвесны | Фото: скриншот видеотрансляции с церемонии закрытия Российской студвесны

Сборная Тюменской области впервые в истории одержала победу в номинации "Прорыв года" в общекомандном зачете (63,64% наград). Всего дипломами лауреатов фестиваля различных степеней отмечены девять работ региона, сообщает инфоцентр тюменского правительства.

Лауреатам 1 степени в номинации "Современный танец" стал театр-танца "Проспект" из ТИУ с композицией "Сердце. Мужское", лауреатом 2 степени - театр танца "Академия" от ТГИК с композицией "Глубина".

В номинации "Театр малых форм, пластический театр" лауреатом 1 степени признана студия хореографии Нефтегазового института ТИУ - театр малых форм "Ассоль". В "Оригинальном номере" лауреатом 1 степени стал театр-танец "Проспект" из ТИУ с композицией "Вершина", "Короткометражном фильме" - студенты ТюмГУ Екатерина Скидан и Кирилл Скидан, в "Моде" -лауреат 1 и 3 степени стиль студия "Кружева" от ТИУ с коллекцией "Спозаранку" и "Петушки".

Спецприз в номинации "Графический дизайн. Брендинг" выиграла Татьяна Угрюмова, а в номинации "Художественная фотография" - Роман Мартюченко. Оба студента представляют ТИУ.

"Очень болели за наших ребят на Российской студенческой весне и они оправдали ожидания. Молодежь Тюменской области талантлива, креативна, целеустремленна и готова работать на результат. Будем и в дальнейшем создавать условия для новых побед наших творческих студентов", - сказал директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Напомним, от Тюменской области в Российской студвесне, которая прошла в Казани, участвовало 26 студентов. Всего же было заявлено 2 тыс. 100 студентов из 82 регионов страны.