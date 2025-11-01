  • 30 ноября 202530.11.2025воскресенье
Четыре тюменские семьи прошли в финал конкурса "Это у нас семейное"

Общество, 12:18 30 ноября 2025

family.rsv.ru | Фото: family.rsv.ru

31 семья Уральского федерального округа вышла во всероссийский финал конкурса "Это у нас семейное". Из Тюменской области победу в полуфинале, который прошел в Екатеринбурге, одержали четыре семьи, сообщает пресс-служба полпредства.

Также в финал вышло 12 семей от Челябинской области, 8 - от Свердловской, из Курганской области, ХМАО-Югры и Ямала по одной семье.

Итоги конкурса "Это у нас семейное" подведут в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.

# конкурсы , семьи

