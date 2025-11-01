  • 30 ноября 202530.11.2025воскресенье
Тюменский педиатр назвала родителям три правила для защиты детского пищеварения

Общество, 14:38 30 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Педиатр медицинского центра "Надежда" Вера Шушарина раскрыла три ключевых правила, которые помогут родителям сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта ребенка. Эти меры просты в выполнении, но оказывают значительное влияние на пищеварительную систему, уверена врач.

В первую очередь необходимо соблюдать режим и технику питания. Детям рекомендуется 5-6-разовое питание с тщательным пережевыванием пищи без отвлечений. Важно избегать переедания, особенно перед сном, поскольку работа ЖКТ подчиняется циркадным ритмам.

Второе правило касается сбалансированности рациона, пишет издание "КП-Тюмень". Питание должно быть разнообразным и соответствовать возрасту, включая мясо, рыбу, овощи, фрукты и молочные продукты. Врач подчеркивает, что для здорового ребенка недопустимы строгие диеты, а правильные вкусовые привычки формируются только при условии здорового питания всей семьи.

Третьим важным аспектом является физическая активность. Любая активность — от обычной ходьбы до занятий спортом — укрепляет мышцы брюшного пресса и благотворно влияет на пищеварительную систему.

Отдельное внимание специалист уделила детям с ограниченными возможностями. У таких пациентов могут наблюдаться нарушения глотания, проявляющиеся кашлем, одышкой или изменением голоса после кормления. При появлении таких симптомов, как нарушение аппетита, тошнота, боль в животе или кожные высыпания, родителям следует незамедлительно обратиться к специалисту.

"Рекомендации по питанию для детей с ограниченными возможностями всегда носят персональный характер и зависят от диагноза и результатов обследований", — пояснила Вера Шушарина.

