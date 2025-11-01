  • 30 ноября 202530.11.2025воскресенье
25 тюменцев стали призерами конкурса "Молодые дарования России"

Общество, 16:34 30 ноября 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

25 юных тюменцев признаны призёрами самого масштабного общероссийского конкурса "Молодые дарования России". Они проявили особые способности и таланты в художественном образовании, сообщает департамент культуры Тюменской области.

"Дорогие ребята, ваши успехи – залог будущего профессионального роста и творчества. Огромную благодарность выражаю вашим педагогам, чьи знания и вдохновение помогают раскрыть потенциал каждого из вас", - поздравила талантливых ребят и их педагогов заместитель директора департамента культуры региона Анна Кривоносова.

﻿

В 2025 году в конкурсе приняли участие более 8,1 тысяч человек из 86 регионов России. Тюменскую область в творческом состязании представили 26 участников, 25 стали призёрами 2 и 3 степеней.

Диплом призёра даёт дополнительные баллы при поступлении в профильные образовательные учреждения культуры и искусства, а также возможность претендовать на назначение гранта президента РФ на обучение.

# культура , молодые дарования

