Тюмень получила около 20 тыс. голосов в рейтинге "Город России-2025"

Тюмень получила около 20 тыс. голосов в рейтинге "Город России-2025". Сейчас областная столица занимает 13 место в списке из 87.

В тройке лидеров сейчас Чебоксары, Нальчик, Иваново.

Как выяснил "Вслух.ру", Тюмень лидирует вреди городов Уральского федерального округа. Екатеринбург на 28 месте, Ханты-Мансийск – на 31-м, Челябинск – на 35-м, Курган – на 48-м, Салехард – на 61-м.

Голосование проходит на официальном сайте город-россии.рф. Для процедуры надо выбрать город и расположить три картинки вертикально, подтверждая выбор. Регистраций, смс-подтверждений не требуется. Возрастных ограничений нет (0+). С одного IP-адреса принимается один голос в сутки.

Напомним, самый привлекательный, узнаваемый и символичный город россияне выбирают с 2012 года. По итогам 2024 года Тюмень заняла 11 место.