Тюменец завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России

В копилке сборной Тюменской области ещё одна медаль. Тюменец завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске Мурманской области 30 ноября.

"Борьба выдалась драматичной, тем ценнее достижение нашего спортсмена. Поздравляю Алексея и тренерский штаб! Болеем за наших", - написал в своих соцсетях губернатор региона Александр Моор.

Напомним, что 29 ноября сразу две бронзы на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в спринте принесли Татьяна Сорина и Александр Терентьев.