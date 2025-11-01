Тюменец завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России
В копилке сборной Тюменской области ещё одна медаль. Тюменец завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске Мурманской области 30 ноября.
"Борьба выдалась драматичной, тем ценнее достижение нашего спортсмена. Поздравляю Алексея и тренерский штаб! Болеем за наших", - написал в своих соцсетях губернатор региона Александр Моор.
Напомним, что 29 ноября сразу две бронзы на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в спринте принесли Татьяна Сорина и Александр Терентьев.