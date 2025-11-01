  • 30 ноября 202530.11.2025воскресенье
Тюменец завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России

Спорт, 19:11 30 ноября 2025

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

В копилке сборной Тюменской области ещё одна медаль. Тюменец завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске Мурманской области 30 ноября.

"Борьба выдалась драматичной, тем ценнее достижение нашего спортсмена. Поздравляю Алексея и тренерский штаб! Болеем за наших", - написал в своих соцсетях губернатор региона Александр Моор.

Напомним, что 29 ноября сразу две бронзы на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в спринте принесли Татьяна Сорина и Александр Терентьев.

# Александр Моор , лыжные гонки

19:11 30.11.2025
