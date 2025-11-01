Премьера игрового фильма "Вахта памяти" состоялась в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьерный показ фильма "Вахта памяти", созданного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне командой медиахолдинга "Сибинформбюро", состоялся в Тюмени 30 ноября.

"Это не просто документальный фильм. Это настоящее большое игровое кино с актёрами и диалогами, где нет ни слова закадрового текста. Для нас это был серьёзный эксперимент, который, мы считаем, нам удался", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор сценария Ксения Антропова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Вахта памяти" - это история школьника Славы. Его родители – поисковики. Отправляясь в очередную экспедицию на поиски павших бойцов, они оставляют сына с его бабушкой Верой, которая работает ночным вахтёром в музее истории.

Бабушка берёт внука с собой на работу, но теряет его из виду. В коридорах музея Слава знакомится с загадочным Техником, что становится его проводником по коридорам памяти и знакомит его с историями подвигов наших земляков на фронте и в тылу.

Помимо уникальных архивных кадров 1940-х годов, создатели картины использовали компьютерную графику, актёры работали в необычных локациях, чтобы максимально погрузить зрителя в историю. Поскольку фильм создан командой тюменцев, - он про Тюмень и округа, затрагивает истории из Ялуторовска, Заводуковска и Ишима.

"Снимали в историческом парке "Россия - моя история", наши дизайнеры компьютерной графики воссоздавали буквально целые музейные экспозиции, которые мы транслировали на экранах исторического парка", - добавила Ксения Антропова.

Со съёмками сцены о спасении детей блокадного Ленинграда авторам фильма помогли РЖД и Тюменская детская железная дорога, где в прямом смысле расконсервировали памятник – вагон, в который никто не заходил за последние 10 лет.

"Мы снимали там два дня, это были ночные смены. Получилось красиво и трогательно. Мы тщательно подбирали локации и реквизит, ведь фотографий и кинокадров Тюмени 40-х годов очень мало, и построить на них шестидесятиминутный фильм непросто", - отметила она.

Отметим, что съёмки заняли 15 плотных смен. В роли Техника сыграл Юрий Лободенко. Как места и истории, показанные в фильме, этот персонаж несёт в себе особый смысл, узнаваемый для тюменского зрителя.

"Техник — это всё-таки настоящий человек, личность, которую мы пока не раскрываем, но я надеюсь, что наш зритель увидит и сразу поймёт, про кого эта история, - поделился исполнитель роли Юрий Лободенко. - Техник хранит историю тюменской земли, память о том, как наши земляки приближали победу в тылу".

"Когда прикасаешься к таким документальным вещам, невольно начинаешь относиться к этому трепетно, это всё помогало нам погрузиться в ту атмосферу. Надеюсь, что наш зритель тоже погрузится и всё поймёт", - прокомментировал актёр.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исполнитель роли Славы Арсений Карп, по словам Ксении Антроповой, идеально вписался в картину после первого кастинга. Прямо на съёмочной площадке юный тюменский актёр отметил свой двенадцатый день рождения. Также участие в фильме приняли серебряные волонтёры, актёры-любители и телезрители.

В день премьеры в фойе кинотеатра гостей встречала выставка тюменских поисковиков, представляющая находки из последней экспедиции. Желающие могли совершить VR-экскурсию по тюменскому военному поезду-бане, упомянутому в фильме, а также сделать фото на память в фотозоне.

Высоко оценил картину тюменский историк и писатель Петрушин. Он подчеркнул, что с 2025 года в школьную программу с 5 по 7 класс введено "Краеведение". "Считаю, что фильм получился добротным, как краевед, скажу, что здесь нет ни единой исторической ошибки, что очень ценно", - заметил он.

"Меня радует, что в фильм внесена информация из моих книг. Думаю, что лента будет хорошим учебным пособием как раз на уроках краеведения во всех муниципальных образованиях Тюменской области. Это будет как раз хорошим завершением Года Героев и Года защитников Отечества", - добавил Александр Петрушин.

Поскольку тема Великой Отечественной войны не заканчивается с Годом 80-летия Победы, создатели картины планируют показывать его в общественных пространствах города, проводить бесплатные показы.

Телевизионная премьера состоится через неделю, 6 декабря, в 13 часов на телеканале "Тюменское время". Ещё раз фильм покажут на телеэкране 9 декабря, в День героев Отечества на канале "Твоя Тюмень".

Николай Ступников