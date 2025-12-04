Концерт "Зимняя любовь" пройдет в тюменском музее
Концерт "Зимняя любовь" начнется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 6 декабря в 17 часов.
По информации организаторов, в программе прозвучат романсы Микаэла Таривердиева, Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна на стихи Роберта Рождественского, Бориса Пастернака, Сергея Есенина; композиции Юрия Гуляева, песни из любимых кинофильмов.
Музыкальный вечер продолжит выступление тюменского поэта, лауреата Международного конкурса "Требуют наши сердца" Елены Покацкой.
Стоимость: 600 рублей.
Подробности и билеты по ссылке.
Возрастное ограничение: 12+.