  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

Концерт "Зимняя любовь" пройдет в тюменском музее

Общество, 09:01 04 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт "Зимняя любовь" начнется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 6 декабря в 17 часов.

По информации организаторов, в программе прозвучат романсы Микаэла Таривердиева, Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна на стихи Роберта Рождественского, Бориса Пастернака, Сергея Есенина; композиции Юрия Гуляева, песни из любимых кинофильмов.

Музыкальный вечер продолжит выступление тюменского поэта, лауреата Международного конкурса "Требуют наши сердца" Елены Покацкой.

Стоимость: 600 рублей.

Подробности и билеты по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# концерт , музей Словцова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 04.12.2025Школы на 4,4 тыс. мест введут в Тюмени и Тюменском округе в 2026 году
10:51 04.12.2025В Ишиме открылась инклюзивная мастерская для детей с особенностями развития
10:40 04.12.2025В Тюмени на форуме "Человеческий капитал" обсудят, как сделать команду эффективной и счастливой
10:18 04.12.2025Тренер из Тюменской области стала лауреатом проекта "СпортТрек"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора