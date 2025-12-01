В декабре в тюменских школах будут звучать Чайковский, Вивальди и Римский-Корсаков
В декабре в рамках Всероссийского проекта "Мелодии вместо звонков" привычные школьные звонки сменят на отрывки из произведений Антонио Вивальди, Николая Римского-Корсакова и Петра Чайковского.
Легко узнаваемые и детьми, и взрослыми мелодии, по мнению авторов проекта, создадут праздничное настроение и познакомят учащихся с культурным наследием России.
В декабрьской подборке рекомендованных мелодий "Зима" (Антонио Вивальди), "Пляска скоморохов" (Николай Римский-Корсаков), "Вальс" из оперы "Евгений Онегин", "Вальс цветов" и "Святки (декабрь)" (Петр Чайковский), сообщается на сайте министерства просвещения РФ.
Благодаря проекту "Мелодии вместо звонков" школьники узнают и интересуются музыкальными произведениями, а также знакомятся с творчеством их авторов. Образовательные учреждения ежемесячно получают тематическую музыкальную подборку и рекомендации, как использовать композиции.