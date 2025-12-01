  • 1 декабря 20251.12.2025понедельник
В декабре в тюменских школах будут звучать Чайковский, Вивальди и Римский-Корсаков

Общество, 12:41 01 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В декабре в рамках Всероссийского проекта "Мелодии вместо звонков" привычные школьные звонки сменят на отрывки из произведений Антонио Вивальди, Николая Римского-Корсакова и Петра Чайковского.

Легко узнаваемые и детьми, и взрослыми мелодии, по мнению авторов проекта, создадут праздничное настроение и познакомят учащихся с культурным наследием России.

В декабрьской подборке рекомендованных мелодий "Зима" (Антонио Вивальди), "Пляска скоморохов" (Николай Римский-Корсаков), "Вальс" из оперы "Евгений Онегин", "Вальс цветов" и "Святки (декабрь)" (Петр Чайковский), сообщается на сайте министерства просвещения РФ.

Благодаря проекту "Мелодии вместо звонков" школьники узнают и интересуются музыкальными произведениями, а также знакомятся с творчеством их авторов. Образовательные учреждения ежемесячно получают тематическую музыкальную подборку и рекомендации, как использовать композиции.

