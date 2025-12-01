Тюменская спортсменка завоевала награду всероссийских соревнований по шахматам

Бронзу всероссийских соревнований по быстрым шахматам завоевала тюменская спортсменка Мария Трофимова. Состязания "РАПИД Гран-При России" — "Кубок Югры" объединили 157 интеллектуалов разных возрастов.

"Мария Трофимова смогла завоевать бронзовую медаль. Ее упорство и целеустремленность стали примером для других членов команды. Этот успех - результат ее кропотливой работы и преданности шахматам", - отметили в областном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Турнир в Ханты-Мансийске стал настоящим испытанием для юных шахматистов. Быстрый темп игры требовал не только глубоких знаний теории и тактики, но и умения быстро принимать решения в условиях цейтнота, сохраняя концентрацию на протяжении долгих часов.