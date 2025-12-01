В Сургутском районе впервые прошел фестиваль цифровой культуры

| Фото: Марина Хвалева | Фото: Марина Хвалева

В Сургутском районе прошел фестиваль цифровой культуры. В нем приняли участие спортсмены из городских и сельских поселений муниципалитета. Около 200 участников состязались в пяти дисциплинах компьютерного и фиджитал-спорта: ритм-симулятор, файтинг, фиджитал стритфутбол и других.

В Сургутском районе фестиваль организовали впервые. Призовой фонд соревнований составил около 300 тысяч рублей. Средства были выделены из бюджета Сургутского района. Почетным гостем на фестивале стал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Он побывал на площадке и пообщался со спортсменами.

"Организатором фестиваля выступил наш "Центр цифровых видов спорта". Школа была открыта в прошлом месяце и уже инициировала крупные соревнования. Также смогла привлечь федеральных экспертов. Например, азам лазертага районных спортсменов в рамках мастер-классов обучает руководитель Международной лиги по этой дисциплине Александр Чирко. Приглашенным экспертом также стал старший преподаватель Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Максим Залилов", – уточнил Андрей Трубецкой.

Цифровые виды спорта в Сургутском районе развивают с 2017 года. Муниципалитет инвестировал в это направление более 270 млн рублей, рассказал Андрей Трубецкой в соцсетях. Сегодня такими спортивными дисциплинами систематически занимаются порядка 550 юных жителей поселений, а в тех или иных турнирах поучаствовали свыше 10,5 тыс. человек.

Напомним, что "Центр цифровых видов спорта" стал первой муниципальной школой в России, которая развивает именно цифровые дисциплины. Открывшаяся школа стала главным учреждением в существующей сети филиалов, которые работают на базе общеобразовательных школ Лянтора, Федоровского, Солнечного, Барсово, Русскинской, Локосово и Угута. Сегодня киберспортсмены муниципалитета регулярно становятся участниками и призерами цифровых соревнований в рамках региона и страны.