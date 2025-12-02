  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
  • В Тюмени -1..1 С 1 м/с ветер юго-западный

Александр Моор: у креативных индустрий – сильный потенциал

Губернатор, 23:16 01 декабря 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Креативные индустрии смогут составить реальную конкуренцию традиционной экономики и занять существенную долю в региональной экономике при должном усилии. Так считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона работает в Москве. 1 декабря здесь состоялось вручение национальной премии в сфере креативных индустрий.

"Мы выработали определенные подходы, практики, которые используются другими регионами. Мы охотно делимся, охотно изучаем опыт других регионов", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Тюменская область признана победителем в номинации "Креативный регион" Российской национальной премии в сфере креативных индустрий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , креативные индустрии , премия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
23:16 01.12.2025Александр Моор: у креативных индустрий – сильный потенциал
14:31 01.12.2025Социальные объекты построят и модернизируют в Тюменской области по решению Александра Моора
13:14 01.12.2025450 тысяч сообщений обработали специалисты Центра управления регионом
11:46 01.12.2025Александр Моор отметил сильную команду тюменского центра "Воин"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора