Александр Моор: у креативных индустрий – сильный потенциал
Креативные индустрии смогут составить реальную конкуренцию традиционной экономики и занять существенную долю в региональной экономике при должном усилии. Так считает губернатор Тюменской области Александр Моор.
Глава региона работает в Москве. 1 декабря здесь состоялось вручение национальной премии в сфере креативных индустрий.
"Мы выработали определенные подходы, практики, которые используются другими регионами. Мы охотно делимся, охотно изучаем опыт других регионов", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Тюменская область признана победителем в номинации "Креативный регион" Российской национальной премии в сфере креативных индустрий.