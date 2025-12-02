Тюменские медики оказали 675 жителям экстренную помощь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 213 жителям областной столицы и Тюменского района оказали помощь фельдшеры скорой медпомощи за выходные дни, 29 и 30 ноября. В экстренной форме поступило 675 вызовов, остальные – в неотложной, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В стационары доставлено 590 пациентов.

Диспетчеры передали в поликлиники 1 тыс. 794 вызова, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и так далее.

Работники оперативного отдела проконсультировали 113 человек по вопросам работы дежурного стационара, действий при острой зубной боли в ночное время, предоставили иную полезную информацию.