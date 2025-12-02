  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
Тюменский ученый представил на международной конференции метод хемо-модифицированного изменения у льна

Общество, 14:20 02 декабря 2025

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Доцент Школы естественных наук ТюмГУ Константин Королёв поучаствовал в международной конференции "Агротехнологии XXI века: стратегия развития, технологии, инновации". Преподаватель представил доклад "Фотосинтетическая деятельность у ЭМС-индуцированных генотипов Linum usitatissimum L.", пишет управление стратегических коммуникаций вуза.

Он отразил результаты важного для селекционно-генетических направлений исследований — метода хемо-модифицирования изменений у льна, эффективность использования которого является актуальной и крайне необходимой в контексте возрастающий климатических изменений и важности создания сортов с высокой адаптивностью. Как отметил Королёв, представленные результаты исследования вызвали заинтересованность участников конференции, дискуссия была яркой и насыщенной.

Исследования будут продолжены с использованием современных физиолого-биохимических методов тестинга хемо-индуцированных растений льна для повышения эффективности комплексного индивидуального отбора в рамках стратегии создания высокопродуктивных генотипов льна для условий Сибири.

Конференцию организовал Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова совместно с вузами Республики Беларусь, Узбекистана, Зимбабве и Китая. В десяти секциях различного направления приняли участие представители из России, Узбекистана, Турции и Ирана.

# селекция , ТюмГУ

