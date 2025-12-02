  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
Три тюменские команды вошли в шорт-лист конкурса общества "Знание"

Общество, 15:15 02 декабря 2025

Три команды студентов Тюменской области вошли в шорт-лист Всероссийского конкурса команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УФО.

Отборочный этап успешно прошли команды Тюменского государственного университета, Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова и Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева. Всего от Тюменской области было получено 22 заявки от пяти вузов и филиалов.

"Этот конкурс позволил нам в очередной раз убедиться в том, что в российских вузах сформированы профессиональные команды, которые успешно ведут системную работу по ключевым направлениям молодежной политики. Конкурсанты - опытные управленцы, которые не ограничиваются формальными проектами. Они выстраивают новые модели работы, внедряют эффективные практики, меняют среду, берут на себя ответственность. Именно такие команды становятся драйверами изменений и формируют современную инфраструктуру молодежной политики" — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В декабре 136 лучших команд представят свои проекты в формате очных лекций на базе крупнейших российских вузов и выступят перед жюри с презентацией конкурсных проектов. Подведение итогов и торжественная церемония награждения состоятся в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности. 18 декабря наградят 27 проектов команд в основных номинациях и победителей в специальных номинациях.

Всего на конкурс поступило 866 заявок от вузовских команд по молодежной политике из 82 регионов России. В шорт-лист попали 143 финалиста.

