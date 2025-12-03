  • 3 декабря 20253.12.2025среда
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области предпринимают меры по снижению заболеваемости ОРВИ

Общество, 10:40 03 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Меры по снижению заболеваемости ОРВИ предпринимают в Тюменской области. Школы 11 муниципалитетов находятся на дистанционном обучении. В детских садах персоналу рекомендуют надевать одноразовые маски.

"Для персонала групп в детских дошкольных учреждениях с установленным медицинским наблюдением обязательно соблюдение масочного режима со сменой масок через каждые три-четыре часа работы. Персонал с признаками заболевания гриппом и ОРВИ к работе с детьми не допускают. В детский коллектив сотрудников допускают только после клинического выздоровления, но не ранее семи дней с момента появления симптомов заболевания", - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Наилучший эффект при профилактике ОРВИ и гриппа дает комплексный подход, когда наряду со специфической профилактикой (вакцинация) для повышения устойчивости организма к возбудителям ОРВИ и гриппа проводится прием средств неспецифической профилактики (витамины, иммуномодуляторы, гомеопатические и другие средства), считают специалисты. При этом важно помнить, что все эти препараты принимают только по рекомендации медицинских работников.

Подробнее о мерах профилактики ОРВИ и гриппа по ссылке.

# грипп , ОРВИ , Управление Роспотребнадзора

