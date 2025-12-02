  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
Тюменца обвиняют в убийстве знакомой табуреткой

Происшествия, 17:38 02 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

46-летнего тюменца обвиняют в убийстве знакомой во время пьяных посиделок.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области, в ноябре прошлого года мужчина приехал в гости к 54-летней знакомой в с. Каскару. В процессе распития алкоголя между друзьями произошла ссора на почве ревности, которая переросла в драку. Мужчина сначала нанес хозяйке квартиры не менее шести ударов в область живота, затем продолжил бить ее табуреткой.

После пьяный мужчина уснул, а проснувшись, обнаружил свою знакомую уже без признаков жизни. Следователи провели осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. Обвиняемый заключен под стражу.

