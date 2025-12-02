Спрос на тюменские отели в новогодние каникулы за год вырос на 15%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бронирование отелей на новогодние каникулы в Тюменской области выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, в Архангельской на 32%, в Вологодской и Мурманской области – на 24%, в Якутия - на 23%. Однако больше всего прирост по отелям на Новый год в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах – 66% и 62% соответственно, сообщает Российский союз туриндустрии.

В целом, согласно статистике бронирования отелей на период с 31 декабря по 10 января 2026 года, совершенных с начала 2025 года через онлайн-каналы и средства размещения, работающие через платформу Travelline, прирост объемов по сравнению с прошлым годом составляет 24%.

Среди лидеров по росту спроса – Камчатский край (+180%), Магаданская область (166%), Астраханская область (+121%), Калмыкия, Коми (+115%), Рязанская область (+95%), Амурская и Волгоградская области (более 70%). Заметно выше среднего прироста показывают отели Ханты-Мансийского автономного округа (+66%), Ростовской области (+63%), Севастополя (+62%), Забайкальского края (+50%), Ярославской и Тверской областей (+52% и 44%).

Москва и Санкт-Петербург, которые традиционно становятся лидерами спроса на Новый год, показывают прирост бронирований на среднерыночном уровне – 24%, с той только разницей, что в Санкт-Петербурге больше всего (+30%) вырос спрос на отели 3*, а в Москве – на 4-5*.

На главных южных направлениях, в Крыму и Краснодарском крае, новогодние каникулы, в отличие от всего года, также бронируются в одинаковом темпе – с приростом почти в 29%. Однако в Крыму больше востребовано бюджетное размещение, а в Краснодарском крае – все категории в равной степени.

Самые высокие цены на размещение в этот период – в отелях Республики Алтай. В среднем ночь в каникулы обойдется здесь в 32,4 тыс. рублей, а в гостинице 4-5* - 80,5 тыс. И это несмотря на снижение цен по сравнению с прошлым годом на 6,5%.

Средняя цена на новогоднее размещение выросла всего на 6% по сравнению с прошлым годом и составила 13 тыс. 441 рубль за ночь. Меньше всех подорожали отели 4-5* - на 4%, до 17 тыс. 463 рублей, категории 0-2* и 3* стали на этот Новый год примерно на 9% дороже. Причем, размещение до 2* по ценам все ближе к 3* - 10 тыс. 054 рубля против 10 тыс. 800 рублей.

Отели Краснодарского края и Москвы подняли цены ниже средних показателей по рынку - 2,3% и 4,3%, соответственно, а Санкт-Петербург – почти на 10%, Крым – на 11%.

Однако рекордсмен по повышению гостиничных цен, по сравнению с прошлым годом, - Тыва (+125%). Средняя цена ночи на праздники здесь одна из самых высоких среди всех регионов – 28 тыс. 200 рублей. Сильно отстают от него, но одновременно и значительно превышают средний показатель роста цен Саратовская область (+40%), Орловская область (+36%), Адыгея (+29%), Ингушетия (+28%), Севастополь (+24%), Коми и Алтайский край (по 23%), Новгородская, Астраханская, Волгоградская области (по 20%).