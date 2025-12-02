Тюменский проект вышел в финал Всероссийской премии "Больше, чем путешествие"

Авторские экскурсии "О Тюмени с душой и любовью" вышли в финал Всероссийской премии "Больше, чем путешествие" в номинации "Больше, чем экскурсия". Жители Тюменской области могут поддержать инициативу в народном голосовании. которое продлится до 5 декабря, сообщают организаторы конкурса.

Имена всех победителей озвучат 24 декабря на церемонии награждения в Национальном центре "Россия". Победа во всероссийской премии – это признание на федеральном уровне, отметка качества, подтверждающая, что деятельность человека, организации или проекта отличается ценностной глубиной. Победители также получат информационную поддержку, сертификаты на поездки по стране и подарки от партнеров премии.

Всего в конкурсе представлено семь номинаций: "Больше, чем тур", "Больше, чем экскурсия", "Больше, чем поход", "Больше, чем медиа", "Больше, чем предприятие", "Больше, чем точка притяжения", "Больше, чем регион".