  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменский проект вышел в финал Всероссийской премии "Больше, чем путешествие"

Общество, 18:54 02 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авторские экскурсии "О Тюмени с душой и любовью" вышли в финал Всероссийской премии "Больше, чем путешествие" в номинации "Больше, чем экскурсия". Жители Тюменской области могут поддержать инициативу в народном голосовании. которое продлится до 5 декабря, сообщают организаторы конкурса.

Имена всех победителей озвучат 24 декабря на церемонии награждения в Национальном центре "Россия". Победа во всероссийской премии – это признание на федеральном уровне, отметка качества, подтверждающая, что деятельность человека, организации или проекта отличается ценностной глубиной. Победители также получат информационную поддержку, сертификаты на поездки по стране и подарки от партнеров премии.

Всего в конкурсе представлено семь номинаций: "Больше, чем тур", "Больше, чем экскурсия", "Больше, чем поход", "Больше, чем медиа", "Больше, чем предприятие", "Больше, чем точка притяжения", "Больше, чем регион".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурсы , экскурсия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:12 02.12.2025Тюменские студенты представят оперу-балет "Дитя и волшебство" Мориса Равеля
19:39 02.12.2025Спортивную площадку для выполнения нормативов ГТО открыли в Бердюжском округе
19:16 02.12.2025Автобусы большей вместимости появились на 13 городских маршрутах в Тюмени
19:05 02.12.2025Тюменские школьники будут учиться дистанционно до 14 декабря

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора