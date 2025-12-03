  • 3 декабря 20253.12.2025среда
Житель Тобольска продал квартиру, чтобы погасить задолженность по алиментам

Общество, 12:19 03 декабря 2025

УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Продать квартиру пришлось жителю Тобольска, который не платил алименты собственной дочери. За несколько лет он накопил 850 тыс. рублей долга вместе с исполнительским сбором, сообщает управление ФССП России по Тюменской области.

Он жил со своей матерью, платил очень мало, одну-две тысячи рублей в месяц, а последние три года вообще ничего. Мужчине назначили 100 часов обязательных работ, но их, как и долг, он не хотел отрабатывать.

После отказа на его старенький автомобиль наложили арест, но и это не подействовало на должника. Отношение изменилось, лишь когда дело дошло до уголовного наказания. Неплательшик испугался, срочно продал двухкомнатную квартиру, оплатил долг и стал самозанятым.

