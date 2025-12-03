Обследование ледовой переправы проводит комиссия в Увате
Обследование ледовой переправы проводит комиссия в Увате 3 декабря. Специалисты измеряют толщину льда. По ее результатам примут решение о запуске движения легковых автомобилей, сообщает администрация муниципального образования.
Актуальную информацию об открытии ледовой переправы сообщат на страницах администрации округа в социальных сетях.
Муниципалитет призывает земляков быть внимательными и соблюдать правила безопасности на льду.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.