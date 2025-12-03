  • 3 декабря 20253.12.2025среда
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

Обследование ледовой переправы проводит комиссия в Увате

Общество, 13:25 03 декабря 2025

администрация Уватского округа | Фото: администрация Уватского округа

Обследование ледовой переправы проводит комиссия в Увате 3 декабря. Специалисты измеряют толщину льда. По ее результатам примут решение о запуске движения легковых автомобилей, сообщает администрация муниципального образования.

Актуальную информацию об открытии ледовой переправы сообщат на страницах администрации округа в социальных сетях.

Муниципалитет призывает земляков быть внимательными и соблюдать правила безопасности на льду.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

# ледовая переправа , Уватский район

﻿
