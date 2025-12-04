Семинар "Шаг за шагом: разбор бизнес-кейсов" проведут для тюменских предпринимателей
Семинар "Шаг за шагом: разбор бизнес-кейсов" состоится в Тюменском технопарке 15 декабря, начало - в 11 часов, сообщает Центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области.
Разбор проектов проведет гендиректор ООО "Школа гостеприимства и сервиса", эксперт с опытом управления в 30 лет Ирина Косогорова.
С участниками проработают траектории роста их бизнеса: определят вектор роста: новые рынки, продукты, аудитории; выявят слабые места, которые тормозят развитие и съедают прибыль; расставят приоритеты, чтобы получить максимальный результат; научат вовлекать команду в стратегию компании и
превращать глобальные идеи в понятные ежедневные задачи.
Регистрация здесь.