Семинар "Шаг за шагом: разбор бизнес-кейсов" проведут для тюменских предпринимателей

Общество, 09:12 04 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семинар "Шаг за шагом: разбор бизнес-кейсов" состоится в Тюменском технопарке 15 декабря, начало - в 11 часов, сообщает Центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области.

Разбор проектов проведет гендиректор ООО "Школа гостеприимства и сервиса", эксперт с опытом управления в 30 лет Ирина Косогорова.

С участниками проработают траектории роста их бизнеса: определят вектор роста: новые рынки, продукты, аудитории; выявят слабые места, которые тормозят развитие и съедают прибыль; расставят приоритеты, чтобы получить максимальный результат; научат вовлекать команду в стратегию компании и

превращать глобальные идеи в понятные ежедневные задачи.

Регистрация здесь.

# бизнес , семинар

