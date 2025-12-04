  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

Пять команд сыграют в финале официальной лиги "Запсиб" КВН

Общество, 09:56 04 декабря 2025

дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: дворец творчества и спорта "Пионер"

Финал официальной лиги "Запсиб" международного союза КВН состоится в Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 6 декабря. Начало в 19 часов, сообщают организаторы.

На сцену выйдут пять сильнейших команд "НРП" из Екатеринбурга, "Газбекистан" из Нового Уренгоя, "Кроссворд" из Ишима, "улица Айвазовского" из Тюмени. Команды сыграют три конкурса - приветствие, ситуацию и музыкальное домашнее задание. Лучшие из них выступят на международном фестивале команд КВН "КиВиН-2026" в Сочи.

Напомним, сезон официальной лиги "Запсиб" традиционно стартует в апреле с фестиваля, четверть финала проходит в июне, полуфинал в октябре. Среди команд-финалистов в декабре определяют чемпионов сезона.

Возрастное ограничение: 12+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# КВН

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 04.12.2025Школы на 4,4 тыс. мест введут в Тюмени и Тюменском округе в 2026 году
10:51 04.12.2025В Ишиме открылась инклюзивная мастерская для детей с особенностями развития
10:40 04.12.2025В Тюмени на форуме "Человеческий капитал" обсудят, как сделать команду эффективной и счастливой
10:18 04.12.2025Тренер из Тюменской области стала лауреатом проекта "СпортТрек"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора