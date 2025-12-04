Пять команд сыграют в финале официальной лиги "Запсиб" КВН

| Фото: дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: дворец творчества и спорта "Пионер"

Финал официальной лиги "Запсиб" международного союза КВН состоится в Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 6 декабря. Начало в 19 часов, сообщают организаторы.

На сцену выйдут пять сильнейших команд "НРП" из Екатеринбурга, "Газбекистан" из Нового Уренгоя, "Кроссворд" из Ишима, "улица Айвазовского" из Тюмени. Команды сыграют три конкурса - приветствие, ситуацию и музыкальное домашнее задание. Лучшие из них выступят на международном фестивале команд КВН "КиВиН-2026" в Сочи.

Напомним, сезон официальной лиги "Запсиб" традиционно стартует в апреле с фестиваля, четверть финала проходит в июне, полуфинал в октябре. Среди команд-финалистов в декабре определяют чемпионов сезона.

Возрастное ограничение: 12+