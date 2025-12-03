Международный конгресс полимеров проходит в Тюмени

VI Международный конгресс "Полимеры Россия и СНГ 2025: строительство и модернизация заводов" проходит в Тюмени 3 и 4 декабря. Участниками стали более 150 представителей ведущих производителей и переработчиков базовых полимеров и синтетического каучука из разных регионов России.

Пленарное заседание и дискуссия посвящены теме: "Сделано в России: роль полимеров в новой экономики". Тюменская область – нефтегазовый технологический хаб с Ассоциацией "Нефтегазовый кластер", 15 научными центрами, консорциумом вузов, проектом межуниверситетского кампуса. Промышленники пользуются 45 видами поддержки. Благодаря этому за последние пять лет в регионе реализовано 930 инвестиционных проектов.

"На конгресс приехали представители переработки углеводородов, производства полимеров, соответственно, мы видим потенциал в коммуникации с данными компаниями на предмет локализации на юге Тюменской области. У нас есть хороший опыт работы с СИБУРом, с промышленниками региона. Экосистема работы с крупным бизнесом выстроена по налоговым преференциям, предоставлению субсидии на инновационные разработки и многое другое", - рассказал директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Анатолий Картухин. Он стал спикером панельной сессии, где презентовал меры поддержки, которыми пользуются предприятия промышленности.

Более 209 млн рублей субсидии получили малые и средние предприятия региона на создание и испытание опытного образца за пять лет. Субсидии на лизинг составили 1,9 млрд рублей. По программе промышленного кешбэка ВИНКи за приобретение продукции у участников нефтегазового кластера получили 1,5 млрд рублей.

На площадке конгресса представят более 30 инвестиционных проектов в отрасли нефтепереработки, выпуска продукции из полимеров. Один из кейсов находится в работе регионального инвестиционного агентства.

"На днях состоялись переговоры, и компания "Сибур ПолиЛаб" помогает одной из компаний региона в омологации гранул полимеров для производства коммунальной техники. Здесь мы выступаем не просто как агентство по сопровождению инвестиционных проектов, но и включаемся в технологический процесс с выстраиванием кооперационных цепочек между участниками процесса", - пояснил заместитель гендиректора Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Игорь Смолягин.

Инвестагентство является представителем Фонда развития промышленности Минпромторга РФ. В 2025 году организации подписали новое соглашение о сотрудничестве.

"Данное соглашение позволяет нам выстроить дополнительную цепочку с ФРП в части Гарантийного фонда. Это поможет сократить срок получения господдержки и получить большие возможности по получению консультаций по технологиям. Один из основных критериев финансирования ФРП —соответствие планам импортозамещения, то есть кредитование под пять процентов годовых предоставляется только тем, кто производит важную для страны продукцию", - уточнил Смолягин.

Для тюменских компаний участие в отраслевом мероприятии – это возможность найти новых поставщиков сырья. Продукцию из огнестойких полимеров выпускает ООО "Неополим", это трубопроводы, способные сохранять работоспособность при пожаре.

"Это более легкий и долговечный материал. На конгрессе хотим найти контакты новых производителей сырья, чтобы получить дополнительные характеристики нашей продукции. Хотим посмотреть современные технологии, наработки", - отметил исполнительный директор компании "Неополим" Владимир Васильев.

В конгрессе в Тюмени участвуют производители полимеров и синтетических каучуков, инициаторы инвестиционных проектов в полимерной отрасли, отраслевые регуляторно-надзорные органы, лицензиары технологий производства, разработчики, производители и поставщики оборудования, инжиниринговые и проектно-строительные компании, поставщики услуг.

В течение двух дней они обсудят применение ИИ в работе заводов, оптимизацию расходов в условиях дефицита кадров, модернизацию производственных мощностей, повышение эффективности действующих предприятий.

