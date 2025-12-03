В Сургутском районе выпускники бизнес-лаборатории "СВОё дело" открыли этно-кафе

| Фото: Алексей Андронов | Фото: Алексей Андронов

Два выпускника бизнес-лаборатории "СВОё дело" стали настоящими предпринимателями. Они открыли в Белом Яре этно-кафе с национальными блюдами башкирской и татарской кухни.

Новостью поделился в своих соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Изначально его создатели - участник специальной военной операции Ринат Зайнетдинов и мама погибшего воина Лилия Бикбулатова – развивали разные идеи. Ринат планировал открыть инклюзивный фитнес-клуб в Белом Яре, а Лилия – этно-кафе в Лянторе. В результате они объединили усилия и запустили ресторанный бизнес в Белом Яре. Решающую роль в этом решении сыграл многолетний опыт Лилии в кулинарии", – написал Андрей Трубецкой.

Бизнес-лаборатория "СВОе дело" была организована администрацией Сургутского района и Инвестиционным агентством Сургутского района.

"Программа разработана специально для участников СВО и членов их семей. Кроме знаний в сфере предпринимательства, участникам доступна поддержка на всех этапах реализации проекта", - пояснил Андрей Трубецкой.

Пройдя обучение, Рифат и Лилия стали не только партнерами по бизнесу, но подружились семьями. Супруги бизнесменов также помогают в новом кафе.

"Мне предложили участие в бизнес-лаборатории, прошли курсы, вышли в финал с Лилией Бикбулатовой, съездили в Москву благодаря нашему главе Андрею Александровичу Трубецкому, где познакомились с предпринимателями, узнали, как развивают бизнес в другом регионе. И Лилия предложила мне вместе реализовать ее проект. Она с Лянтора, переехала в Белый Яр. Нашли в аренду помещение. Она - профессионал своего дела, повар с многолетним стажем. Отвечает за кухню, а я больше - в документах. Так мы распределили свои роли", – поделился Рифат Зайнетдинов.

Открытие нового кафе стало настоящим событием для друзей и родственников семей Бикбулатовых и Зайнетдиновых. Мероприятие прошло по-настоящему ярко, с национальным колоритом, подарками, танцами и песнями.

Присутствующие гости отметили острую необходимость в появлении такого уникального кафе. В Сургутском районе бок о бок живут представители разных национальностей, в том числе выходцы из Башкирии и Татарстана. И открытие национального кафе с разнообразными блюдами, но такими знакомыми каждому из них, было по достоинству оценено земляками.

"Я люблю свое дело. У меня 30-летний опыт работы в ресторанах и кафе. Могу и 200 человек накормить одновременно. Готовы к проведению больших мероприятий и просто так в любое время можете зайти, заказать. Мы открыты в Белом Яре, на улице Таежной, 1а. Можно бешбармак казахский заказать. Там будет и конина, казы, и башкирская кухня, и татарская. Потихоньку я планирую ввести блюда в меню из китайской кухни. Ну и европейская кухня будет тоже. Без нее никак", – рассказала Лилия Бикбулатова.

Планы у начинающих предпринимателей грандиозные. Кафе – это лишь стартовая ступень в бизнесе. Лилия предлагает расширить услуги по кейтерингу и реализации выпечки хлебобулочной продукции по поселениям Сургутского района.

Рифат продолжит работать над воплощением в жизнь своего проекта по созданию спортивного клуба для реабилитации боевых братьев из зоны СВО и их семей.

"Мне очень импонирует то, что произошла такая коллаборация Лилии и Рифата, и они решили открыть совместное кафе. Потому что сроки реализации этого бизнес-плана намного быстрее. Проще запустить кафе, учитывая то, что помещение уже практически готово. Планы на особый фитнес-клуб не ушли в долгий ящик. Этот бизнес Рифат открывать будет, но чуть позже. Сейчас подыскивает соответствующее помещение", – поделился на открытии Павел Хоменко, врио директора фонда "Инвестиционное агентство Сургутского района".

Создатели уникальной бизнес-лаборатории "СВОе дело" продолжат обучать участников спецоперации и членов их семей, которые хотят попробовать себя в бизнесе. Старт нового экспресс-обучения " СВОе дело. 2.0." запланирован на будущий год.

"Проект полностью себя оправдал, в нём есть большие потребности. Это было ускоренное экспресс-обучение, работа со своими собственными наставниками, которые на практике рассказывали, как необходимо выбрать налоговую систему, как нужно просчитывать риски при реализации бизнеса, обсуждали юридические тонкости и т. д. Что касаемо помощи, мы конечно не бросаем своих. Поэтому будут, естественно, консультации, сопровождение. При необходимости выход на экспортные рынки, если это понадобится в каких-то проектах. То есть мы полностью будем сопровождать, направлять, помогать", – прокомментировала Марина Храбан, начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района.