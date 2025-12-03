Ледовую переправу открыли через Иртыш в Уватском округе

Движение для автомобилей до трёх тонн по переправе через реку Иртыш в Увате открыли 3 декабря. Подрядчик создал безопасные условия для передвижения транспорта и пешеходов, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Государственный контракт на устройство и содержание переправы через реку Иртыш у села Уват заключен с АО "ТОДЭП". Намораживание льда проводилось несколько дней. Накануне комиссия зафиксировала толщину льда на переправе, достаточную для установки знака по ограничению нагрузки три тонны", - рассказал начальник Тобольского подотдела управления автомобильных дорог Тюменской области Владимир Федорчук.

Толщина льда составляет в среднем 40 см. На переправе организованы основная и резервная полосы. Установлены дорожные знаки, направляющие вешки.

Подрядчик обязан вести очистку от снега полосы движения и дорожных знаков, установить вагончики для дежурства, организовать работу тягача. По мере укрепления льда дорожники постепенно будут открывать движение для более тяжелой техники.