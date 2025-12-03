  • 3 декабря 20253.12.2025среда
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

Ледовую переправу открыли через Иртыш в Уватском округе

Общество, 17:05 03 декабря 2025

предоставлено управлением автомобильных дорог Тюменской области

Движение для автомобилей до трёх тонн по переправе через реку Иртыш в Увате открыли 3 декабря. Подрядчик создал безопасные условия для передвижения транспорта и пешеходов, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Государственный контракт на устройство и содержание переправы через реку Иртыш у села Уват заключен с АО "ТОДЭП". Намораживание льда проводилось несколько дней. Накануне комиссия зафиксировала толщину льда на переправе, достаточную для установки знака по ограничению нагрузки три тонны", - рассказал начальник Тобольского подотдела управления автомобильных дорог Тюменской области Владимир Федорчук.

предоставлено управлением автомобильных дорог Тюменской области предоставлено управлением автомобильных дорог Тюменской области ﻿

Толщина льда составляет в среднем 40 см. На переправе организованы основная и резервная полосы. Установлены дорожные знаки, направляющие вешки.

Подрядчик обязан вести очистку от снега полосы движения и дорожных знаков, установить вагончики для дежурства, организовать работу тягача. По мере укрепления льда дорожники постепенно будут открывать движение для более тяжелой техники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУС Тюменской области , ледовая переправа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 03.12.20254 декабря - события дня
17:53 03.12.2025Эксперты прогнозируют кратный рост энергопотребления отечественными центрами обработки данных 
17:50 03.12.2025Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области – в лидерах по работе на Цифровой платформе МСП.РФ
17:49 03.12.2025Тюменцев приглашают на областной конкурс "Мир! Человек! Мечта!"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора