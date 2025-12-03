По поручению Артёма Жоги студентам УФО вручили государственные стипендии

| Фото: с сайта полномочного представителя президента Российский Федерации в УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента Российский Федерации в УФО

Стипендии президента России и именные стипендии вручили студентам УФО по поручению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги.

Торжественное мероприятие прошло на площадке Уральского государственного экономического университета.

"Вы - будущая научная элита страны. Вы прошли серьезный конкурсный отбор, показали высокий уровень знаний и лидерские качества. Государство возлагает на вас большие надежды. Ждёт новых открытий и достижений в технических, естественных и гуманитарных науках", - обратился к стипендиатам замполпреда Борис Кириллов.

Он добавил, что Уральский федеральный округ - один из ключевых промышленных, научных и интеллектуальных центров страны. Приоритетная задача - создать условия, при которых талантливая молодежь будет оставаться в регионах.

Государственных и именных стипендий удостоились 340 студентов из 29 вузов Уральского федерального округа. Борис Кириллов передал представителям образовательных учреждений сертификаты на получение стипендий. Также он осмотрел выставку, посвященную деятельности студенческого поискового отряда, и провёл рабочую встречу с ректором Уральского государственного экономического университета Яковом Силиным, где обсудил актуальные задачи, которые стоят перед вузом в вопросах подготовки молодых специалистов.