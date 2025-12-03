Президент России Владимир Путин присвоил жителю Тюменской области почетное звание
Президент России Владимир Путин присвоил жителю Тюменской области почетное звание, сообщает информационный центр правительства региона.
За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации" присвоено водителю автоколонны служебного автотранспорта административно-хозяйственного центра Свердловской железной дороги - филиала "Российские железные дороги" (Тюменская область) Николаю Ионовичу Паздерину.
Указ "О награждении государственными наградами РФ" опубликован на портале правовой информации.