  • 3 декабря 20253.12.2025среда
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер западный

Президент России Владимир Путин присвоил жителю Тюменской области почетное звание

Общество, 20:07 03 декабря 2025

скриншот видео с сайта kremlin.ru | Фото: скриншот видео с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин присвоил жителю Тюменской области почетное звание, сообщает информационный центр правительства региона.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации" присвоено водителю автоколонны служебного автотранспорта административно-хозяйственного центра Свердловской железной дороги - филиала "Российские железные дороги" (Тюменская область) Николаю Ионовичу Паздерину.

Указ "О награждении государственными наградами РФ" опубликован на портале правовой информации.

