Тюменское издательство победило в конкурсе "Книга года: Сибирь — Евразия — 2025"

Общество, 15:15 04 декабря 2025

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Издательство "ТюмГУ-Press" вошло в число победителей IX общероссийского конкурса "Книга года: Сибирь — Евразия — 2025". Церемония награждения состоялась в Новосибирске, пишет управление стратегических коммуникаций вуза.

Издательство "ТюмГУ-Press" стало лауреатом в номинации "Лучшее издание, вносящее вклад в развитие евразийского межкультурного сотрудничества" за подготовку и выпуск книги "Народная энциклопедия ״Ермак״". Проект реализовали в 2025 году под руководством кандидата исторических наук, члена Общественной палаты Тюменской области, советника верховного атамана Союза казаков России Геннадия Зайцева. По итогам интернет-голосования "ТюмГУ-Press" также одержало победу в этой номинации.

"Всего 11 конкурсных номинаций и, соответственно, 11 лауреатов. Было очень приятно слышать, что Тюмень и Тюменская область звучат неоднократно. Три лауреата по основным номинациям — Тюмень, Ишим, Тобольск. Тюменская область — единственный регион в Уральском федеральном округе, который отмечен столь высоко, — говорит главный редактор „ТюмГУ-Press“ Евгения Панькина. — Я очень рада и горда за издательство нашего университета и всю Тюменскую область в целом".

Мероприятие прошло в рамках XI Международного фестиваля "Книжная Сибирь — 2025" — это знаковое событие в сфере книжного и издательского дела. В этом году на конкурс поступило 211 изданий от 58 участников со всей страны: от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока и Якутска.

# издательство , ТюмГУ

