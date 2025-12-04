  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
18 жителей Тюменской области, пострадавших на производстве, обеспечили новыми машинами

Общество, 17:29 04 декабря 2025

пресс-служба ОСФР по Тюменской области | Фото: пресс-служба ОСФР по Тюменской области

Отделение Социального фонда России по Тюменской области предоставляет меры социальной поддержки для жителей региона, пострадавших на производстве. С начала года 18 человек получили специализированные автомобили, адаптированные под их индивидуальные потребности, сообщает пресс-служба ОСФР по Тюменской области.

Автомобили предоставляются людям, которые получили травмы опорно-двигательного аппарата в результате несчастного случая на производстве. Транспорт оснащается специальными адаптивными устройствами, позволяющими управлять машиной без использования ножных педалей.

Отделение СФР по Тюменской области осуществляет выдачу автомобилей по рекомендации бюро медико-социальной экспертизы при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению в рамках программы реабилитации пострадавших (ПРП). Срок эксплуатации составляет семь лет. В течение этого времени владельцы имеют право ежеквартально возмещать расходы на топливо и обслуживание; ежегодно компенсировать стоимость полиса ОСАГО; один раз сделать капитальный ремонт.

По истечении семилетнего периода при наличии показаний в программе реабилитации пострадавшего на производстве гражданину предоставляется новый автомобиль, а ранее полученная машина остается в его собственности.

﻿

В большинстве случаев пострадавшие получают автомобили марок "Лада Гранта" и "Лада Веста" с автоматической или механической трансмиссией. Они оборудованы специальными системами управления, адаптированными под конкретные потребности каждого водителя. Производством и поставкой транспорта в отделение Соцфонда занимается компания "Автоваз".

Подать заявление на обеспечение транспортом, а также на возмещение затрат по его эксплуатации, можно через портал госуслуг или в клиентской службе отделения СФР по Тюменской области.

Кроме того, отделение СФР предоставляет пострадавшим на производстве необходимые технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, лекарственные препараты, направляет на санаторно-курортное лечение, осуществляет выплаты на медицинский и бытовой уход, оплачивает расходы на профессиональное обучение и назначает страховые выплаты.

К специалистам отделения СФР по Тюменской области можно обратиться, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг - с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

Узнать более подробную информацию об услугах отделения фонда можно на региональной странице сайта, а также в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.

# автомобили , Социальный фонд России

