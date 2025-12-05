В Тобольске общее количество волонтеров превысило 6,5 тыс. человек в 2025 году

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина

6 тыс. 544 жителя Тобольска являются волонтерами. А в добровольческой деятельности в 2025 году участвовали 15,5 тыс. горожан. Тоболяки собрали 400 кг гуманитарного груза для участников СВО. Такие данные привел глава Тобольска Петр Вагин в своем Telegram-канале.

"От всей души благодарю каждого, кто несёт в мир добро. 2025 год стал для тобольского волонтёрства по-настоящему ярким. Особые слова благодарности адресую представителям серебряного волонтёрства. Ваш опыт, мудрость и душевное тепло делают наш город крепче и добрее", - сказал глава Тобольска.

Он также отметил разнонаправленность деятельности добровольцев в городе. Так, при участии волонтеров за год удалось собрать 10 тыс. голосов во время Всероссйиксого голосования за объекты благоустройства. Более 12 тыс. волонтерских часов тоболяков верифицировано на платформе Добро.рф.

Глава города отметил, что тобольские активисты участвуют в федеральном форуме "Мы вместе".