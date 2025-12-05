Новую спортплощадку открыли в сквере Авиаторов в Тюмени

| Фото: Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

Новую спортивную площадку оборудовали в сквере Авиаторов в Тюмени при участии специализированного застройщика "Четвёртый квартал", сообщает городская администрация.

Площадка многофункциональная: на ней можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, заниматься другими активными видами спорта. Для этого здесь установлены футбольные ворота, баскетбольные кольца и телескопические стойки для сетки. В окна соседних домов мяч не попадет: площадку окружает высокое ограждение.

Как уточнили в управе Калининского округа Тюмени, планы по поэтапному преображению сквера Авиаторов запланированы на два года. Уже в следующем году в дополнение к спортивной здесь появится детская площадка, скамейки для отдыха, парковые качели, урны, зона для выгула собак.

Обновленная территория стала подарком жителям к 60-летию округа - он был основан в декабре 1965 года.