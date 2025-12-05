  • 5 декабря 20255.12.2025пятница
  • В Тюмени -2..-4 С 1 м/с ветер южный

Магнитные бури класса G2 накроют Западную Сибирь в конце первой недели декабря

Общество, 13:47 05 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Магнитные бури класса G2 накроют Западную Сибирь в конце первой недели декабря. После чего их активность пойдет на спад.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщила о периоде повышенной геомагнитной активности. С 21 по 24 декабря магнитосфера будет возмущённой. Специалисты также прогнозируют бурю в конце месяца.

Как пишет информационное агентство Om1.ru, в такие периоды у метеозависимых людей могут наблюдаться головные боли, головокружения, нарушение сна и скачки артериального давления. Врачи советуют заранее позаботиться о самочувствии: соблюдать режим дня, отказаться от чрезмерных физических нагрузок, пить больше воды и избегать стрессовых ситуаций.

# погода

