Поучаствовать в шоу-интуиции "Образ создателя" предлагают тюменцам

Общество, 11:39 07 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шоу "Образ создателя" пройдет в Тюмени в большом зале "Конторы пароходства" 12 декабря. Участники смогут проверить свою интуицию и узнать больше о творческих деятелях региона, пишет КП-Тюмень.

Событие объединит творческие сообщества и создателей в возрасте от 18 лет. В формате интерактивной игры им предстоит угадывать неожиданные и малоизвестные факты из жизни и работы приглашенных художников-иллюстраторов: Анастасии Столбовой, Виктории Лобановой, Дмитрия Горшкова, Софии Саевец, Елены Кармаковой, Динары Фархутдиновой, Елены Юстус и других. Каждый факт основан на реальных историях, подготовленных совместно с героями.

Гости смогут наблюдать за процессом на сцене или стать активными участниками, включившись в обсуждение и предлагая собственные версии. Шоу позволит зрителям не только узнать малоизвестные детали биографий, но и по-новому взглянуть на творческие профессии и личные траектории успеха.

Начало в 18 часов 30 минут. Возрастное ограничение: 18+

