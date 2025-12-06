Тюменские хоккеисты проведут девять матчей среди команд ВХЛ

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Девять матчей осталось провести тюменским хоккеистам "Рубина" в рамках чемпионата России по хоккею среди команд ВХЛ в 2025 году. На следующей неделе стартует домашняя серия.

Как сообщает "Вслух.ру", тюменцы примут соперников, с которыми сыграл в последней выездной серии. Поединок с "Кристаллом" из Саратова пройдет 9 декабря. 11 декабря на тюменский лед выйдет пензенский "Дизель". 13 декабря "Рубин" встретит "Рязань-ВДВ", "АКМ" из Тулы сыграют с тюменцами 15 декабря.

Начало поединков в будни в 19 часов, в субботу - в 17 часов по местному времени. Попасть на трибуны могут владельца абонементов.

Отметим, "Рубин" провел 30 матчей из 62, которые предстоит провести в сезоне. Из них 19 закончились победой, в том числе девять - в основное время. Клуб заработал 40 очков.