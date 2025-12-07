Рождественский концерт фортепианного трио представят в Тюменской филармонии
"Рождественский концерт" фортепианного трио Bel Suono – единственного в мире коллектива в жанре классического кроссовера – состоится в Тюменской филармонии 23 декабря.
В составе трио — выпускники Московской консерватории, победители международных конкурсов: Кирилл Гущин, Антон Мосенков и Никита Хабин. Артисты представят уникальные авторские обработки шедевров классической музыки – Чайковского, Моцарта, Баха, Вивальди, мелодии из советского и зарубежного кино, а также собственные композиции, ставшие визитной карточкой коллектива.
Концерт подарит зрителям атмосферу новогоднего волшебства и станет настоящим музыкальным праздником, сообщили в пресс-службе Тюменской филармонии.