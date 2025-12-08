  • 8 декабря 20258.12.2025понедельник
  • В Тюмени -13..-15 С 4 м/с ветер северо-восточный

В акции "Код добра" предлагают поучаствовать жителям Тобольска

Общество, 17:09 07 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в акции "Код добра" могут жители Тобольска. Мероприятие по сбору подарков для бойцов СВО продлится по 13 декабря, затем все собранные посылки будут переданы в Совет ветеранов, сообщили в городской администрации.

В пункт сбора, который открыт в ТРК "РиО", можно принести сладкие подарки, подарочные наборы бытовой химии, тёплые вещи. 13 декабря с 16 до 20 часов каждый желающий сможет поучаствовать в акции в ТРЦ "Жемчужина Сибири" — принести подарок или написать открытку.

"Новый год — время чудес, тепла и поддержки. Давайте вместе сделаем праздник ярче для наших мужественных бойцов, которые встречают его вдали от дома, защищая Родину в зоне СВО", - отметили организаторы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благотворительность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:33 07.12.2025Мастер-класс по золотному шитью организовали в тобольском музее
19:37 07.12.2025Авторов молодежных грантовых проектов в Тюмени обучили составлению отчетности
18:02 07.12.2025Как ссыльный декабрист Иван Якушкин открыл всесословные школы в Ялуторовске
17:34 07.12.2025Как раскрыть художественный потенциал детей, рассказала тюменский педагог

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора