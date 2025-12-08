В акции "Код добра" предлагают поучаствовать жителям Тобольска

Принять участие в акции "Код добра" могут жители Тобольска. Мероприятие по сбору подарков для бойцов СВО продлится по 13 декабря, затем все собранные посылки будут переданы в Совет ветеранов, сообщили в городской администрации.

В пункт сбора, который открыт в ТРК "РиО", можно принести сладкие подарки, подарочные наборы бытовой химии, тёплые вещи. 13 декабря с 16 до 20 часов каждый желающий сможет поучаствовать в акции в ТРЦ "Жемчужина Сибири" — принести подарок или написать открытку.

"Новый год — время чудес, тепла и поддержки. Давайте вместе сделаем праздник ярче для наших мужественных бойцов, которые встречают его вдали от дома, защищая Родину в зоне СВО", - отметили организаторы.