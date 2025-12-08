В экодомах Тюменской области стартует новогодний своп

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодний своп стартует в экодомах в Тюменской области, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Это возможность дать вторую жизнь любимым, но уже неиспользуемым новогодним декорациям, игрушкам на елку или карнавальным костюмам.

Жители Тюменской области могут приносить вещи в экодома Тюмени, Тобольска и Ишима (кроме "Спортивного") до конца декабря.