  • 8 декабря 20258.12.2025понедельник
  • В Тюмени -17..-19 С 4 м/с ветер северо-восточный

Тоболяк лишился трактора и бензопилы за незаконную заготовку дров

Происшествия, 15:15 08 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Условный срок получил тоболяк за незаконную заготовку дров. Также у него конфисковали толкач, трактор Т-40, самодельные сани и бензопилу - они обращены в доход государства, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В январе 2025 года мужчина спилил под корень 36 берез и семь осин. Древесину он собирался использовать для отопления своей квартиры. Ущерб, нанесенный лесному комплексу Тюменской области, составил 317 тыс. 985 рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

В судебном заседании нарушитель признал вину, от дачи показаний отказался. Суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# незаконная рубка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:15 08.12.2025Тоболяк лишился трактора и бензопилы за незаконную заготовку дров
15:02 08.12.2025В Тюмени жильцы 11 домов остались без воды из-за утечки на водоводе
11:04 07.12.2025Два жителя ХМАО погибли в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
19:51 06.12.2025Три года тюрьмы грозит Жителю Нижнетавдинского района за хранение наркотиков

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора