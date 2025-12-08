Тоболяк лишился трактора и бензопилы за незаконную заготовку дров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Условный срок получил тоболяк за незаконную заготовку дров. Также у него конфисковали толкач, трактор Т-40, самодельные сани и бензопилу - они обращены в доход государства, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В январе 2025 года мужчина спилил под корень 36 берез и семь осин. Древесину он собирался использовать для отопления своей квартиры. Ущерб, нанесенный лесному комплексу Тюменской области, составил 317 тыс. 985 рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

В судебном заседании нарушитель признал вину, от дачи показаний отказался. Суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год.