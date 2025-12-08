  • 8 декабря 20258.12.2025понедельник
Тюменцев проконсультируют по вопросам безопасности детских и новогодних товаров

Общество, 15:26 08 декабря 2025

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

На вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этим категориям товаров, ответят специалисты Роспотребнадзора. Горячая линия в Тюменской области продлится с 8 по 19 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Задать свои вопросы специалистам Роспотребнадзора можно по телефонам: 8 (3452) 20-24-03, 63-89-82 (212), 20-31-11 с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 часов до 16 часов 45 минут.

Также можно обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области по телефону: 8 (3452) 567-990 доб. 3722, 3723. Часы работы горячей линии с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 часов до 14 часов 30 минут.

Для жителей муниципалитетов работают горячие линии в территориальных отделах Роспотребнадзора. Уточнить номера телефонов и часы работы можно по ссылке.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43. Звонок бесплатный.

# горячая линия , Роспотребнадзор , товары

