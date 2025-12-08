Более 300 волонтеров Сургутского района собрались на слёт-фестиваль "Добрый район"

| Фото: Алексей Андронов | Фото: Алексей Андронов

Сегодня Федоровский КДЦ "Премьер" гостеприимно распахнул двери добровольцам муниципалитета. В мероприятии участвовали более 300 волонтеров. Слет стал настоящим праздником благодарности, посвящённой активистам, чья самоотверженность помогает району становиться лучше.

Приветствовал волонтеров глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Во все времена искренним уважением пользовались те люди, которые делали добрые дела не по долгу службы, не за зарплату, а по велению души и сердца - добровольно. Поэтому искренние слова благодарности вам за ваши добрые дела. Поверьте, это достойно самого глубокого уважения. Спасибо вам", – поблагодарил присутствующих Андрей Трубецкой.

Фестиваль собрал жителей Сургутского района разных возрастов и профессий, объединённых одним желанием, - помогать другим людям бескорыстно и искренне. Главным событием слета стало торжественное награждение лучших волонтёров года. Им вручили памятные кнопки "Добрый район", благодарственные письма и дипломы, выразив искреннюю признательность за добро, сделанное безвозмездно.

"Первые добровольцы появились за много тысяч лет до нашей эры. И пока в нашем обществе есть люди, которые неравнодушны к чужой беде, к чужому горю, наше общество будет жить и развиваться. Я очень рада, что многие взрослые вовлекают в добровольчество детей своим личным примером. Желаю, чтобы ваша помощь, которую вы дарите людям, вернулась вам обязательно в многократном размере. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо вам за вашу работу", – обратилась к волонтерам заместитель главы Сургутского района Ольга Журавская.

Растущее количество добрых дел волонтеров, реализованных проектов, благотворительных акций становится ежедневной миссией. Помощь для многих стала не просто работой, а образом жизни.

"На протяжении восьми лет мы активно ведем волонтерскую добровольческую деятельность. Не раз становились победителями не только районных, окружных, но и всероссийских конкурсов. Мы помогаем всем, чем можем, и всем, кому нужна наша помощью. Мы всегда открыты. Мы всегда готовы прийти на помощь. Мне звонят и в выходные, и когда я в отпуске, но надо помочь. Семью привлекаю тоже в волонтерскую деятельность. Сын был амбассадором волонтерской деятельности. Сейчас он уже студент, дочка, ей 10 лет, уже три года волонтер, муж тоже является волонтером. Да, волонтерство — это уже образ жизни", – поделилась Ирина Роженко, педагог-организатор, советник директора по воспитанию Ульт-Ягунской школы.

Развивает добровольческую деятельность в Сургутском районе Центр добровольческих инициатив, который состоит из 70 добровольческих объединений. Центр создан на базе МАУ Сургутского района "Районный молодёжный центр", являющегося главным информационным центром по развитию добровольчества муниципалитета. Вовлечено в добровольческую деятельность почти 17 тысяч жителей Сургутского района.

"Я каждый раз, выходя на эту сцену, называю цифры. В прошлом году это было 60 добровольческих объединений, а в этом году у нас с вами уже 70 добровольческих объединений Сургутского района. Если в прошлом году мы говорили о том, что зарегистрировано на платформе "Добро.ру" около четырех тысяч человек, то в этом году нас с вами уже практически восемь тысяч человек. Огромное спасибо вашим родителям. Огромное спасибо тем взрослым, которые сейчас сидят в зале, кто поддерживает добровольчество в том виде, в котором оно есть. Друзья, искренне благодарю всех, хочу пожелать вам в преддверии нового года только радостных моментов, исполнения всех ваших мечт", – поблагодарила со сцены виновников торжества начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Севинч Мамедова.

Ежегодно силами Центра добровольческих инициатив проводится более 300 акций, реализуются 11 крупных проектов ("Снежный десант", "Бумеранг добра", "Добровольцы 2.0", "Доброе дело", "Волонтёрский коворкинг", "Добрый район" (Слёт волонтёров) и т.д., осуществляется методическая поддержка добровольческим организациям. Приоритетными категориями граждан, которым оказывают помощь, являются люди и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, участники СВО, пожилые жители района. Также волонтеры спешат на помощь бесхозяйным животным, занимаются благоустройством городских и сельских поселений, участвуют в патриотических и экологических акциях.

"Возраст добровольцев с каждым годом снижается. Мы фиксируем факты, когда ребенок только родился, и если родители в семье являются волонтерами, то сразу же стараются на мероприятия приходить с детками. Если раньше мы говорили о волонтерах от 8 лет и до 70 лет , то сейчас фиксируем разные возраста. Больше становится волонтерских семей. Это и молодые ребята с детьми, и их взрослые родители, которые вступают в добровольческие отряды и вместе реализуют добрые дела", – поделилась с журналистами заместитель начальника управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Валентина Хомутовская.

Сегодня Сургутский район продолжает активно поддерживать развитие добровольчества через социальные проекты, образовательные программы и просветительские инициативы. Именно такая политика со стороны главы Сургутского района и администрации муниципалитета, администраций поселений, активная гражданская позиция самих жителей позволяют сохранять традицию взаимопомощи и уважения друг к другу.