Исследователи России, Казахстана и Узбекистана обсудили в Тюмени механизмы госвласти

Общество, 15:04 09 декабря 2025

ТюмГУ

Международная научная конференция "Пространство власти: государственное управление и региональная специфика Азиатской части Российской империи (XVIII — начало XX вв.)" прошла в ТюмГУ. Событие посвятили комплексному анализу механизмов государственной власти, административного устройства, социальной динамики и культурного многообразия в азиатских регионах Российской империи XVIII — начала XX века.

Конференция собрала исследователей из России, Казахстана и Узбекистана, представляющих ведущие научные центры — от Института истории СО РАН до университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Алматы, Караганды, Ташкента и других городов.

Программа включала пленарное открытие с участием руководства Тюменской области и дипломатических представителей Республики Казахстан.

ТюмГУ

На обсуждение выносились проблемы адаптации имперской юстиции к многонациональному составу населения азиатских территорий, вопросы оборонной и административной инфраструктуры, преобразования губернских управлений и практик местного судопроизводства, исторические аспекты распространения культуры, религии и хозяйственных моделей в степных регионах.

В ряде докладов прослеживалось влияние религиозных институтов на имперскую политику в Тургайской области, функционирование местных органов власти в условиях реформ конца XIX века, а также особенности формирования географических и картографических представлений о регионах от XVII до XIX веков.

В рамках конференции была презентована научная монография доктора исторических наук В. В. Воропанова, посвящённая развитию судебной системы на востоке Российской державы от XV до середины XIX века, где рассматриваются ключевые этапы институциональной эволюции правосудия как инструмента интеграции различных территорий, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

