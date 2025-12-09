  • 9 декабря 20259.12.2025вторник
Героев Отечества почтили на митинге в Сладково

Общество, 15:48 09 декабря 2025

ТГ-канал Александра Иванова | Фото: ТГ-канал Александра Иванова

Сладковский муниципальный округ стал родиной семи Героев Советского Союза и одного Героя Социалистического Труда. Память их, а также всех земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, на СВО и в локальных конфликтах, почтили на торжественном митинге 9 декабря.

"В этот день мы отдаем дань уважения смелым, мужественным людям, совершившим выдающиеся поступки во имя Родины, ради спасения близких, во имя мира, процветания, благополучия на нашей земле", - обратился к селянам глава округа Александр Иванов.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес семей участников специальной военной операции. "Нынешнее поколение бойцов, воспитанное на примере воинов Великой Отечественной войны, чтит и приумножает их боевые традиции. В беззаветном служении Отечеству нынешнее поколение видит и черпает силы для новых подвигов", - отметил глава округа.

Завершился митинг возложением цветов к памятнику.

# Герои Отечества , митинг , Сладковский округ

