Тюменцам презентуют аудиогид-спектакль "Крапивин в городе и тексте"
Презентация аудиогида-спектакля "Крапивин в городе и тексте" состоится в "Конторе пароходства" 17 декабря, в 13 часов. Участников ждет насыщенная программа, пишут организаторы.
Состоится виртуальное знакомство с аудиогидом, озвученным голосами школьников, интерактивная танцевальная программа от студии танца "Снег" и презентация линейки сувенирной продукции, с детскими иллюстрациями крапивинских произведений.
Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области большой командой единомышленников: АНО поддержки культурных проектов "ПРОсвет", два подразделения "Централизованной городской библиотечной системы": литературно-краеведческий центр и Центр медиакомпетенций при библиотеке журналистики им. Р.С. Гольдберга, онлайн-школа "Рисуй легко!", студия танца "Снег". Руководителем проекта выступила Светлана Буджерак.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+