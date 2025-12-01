  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
Тюменцам презентуют аудиогид-спектакль "Крапивин в городе и тексте"

Общество, 09:35 11 декабря 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Презентация аудиогида-спектакля "Крапивин в городе и тексте" состоится в "Конторе пароходства" 17 декабря, в 13 часов. Участников ждет насыщенная программа, пишут организаторы.

Состоится виртуальное знакомство с аудиогидом, озвученным голосами школьников, интерактивная танцевальная программа от студии танца "Снег" и презентация линейки сувенирной продукции, с детскими иллюстрациями крапивинских произведений.

Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области большой командой единомышленников: АНО поддержки культурных проектов "ПРОсвет", два подразделения "Централизованной городской библиотечной системы": литературно-краеведческий центр и Центр медиакомпетенций при библиотеке журналистики им. Р.С. Гольдберга, онлайн-школа "Рисуй легко!", студия танца "Снег". Руководителем проекта выступила Светлана Буджерак.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+

# аудиогид , Владислав Крапивин

