  • 9 декабря 20259.12.2025вторник
  • В Тюмени -17..-19 С 1 м/с ветер западный

Глава Упоровского округа в рамках марафона поблагодарил участника СВО

Общество, 15:13 09 декабря 2025

Информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

К "Марафону звонков героям", старт которому дал 9 декабря глава Тюменской области Александр Моор, присоединился глава Упоровского муниципального округа Анатолий Игловиков.

В День Героев Отечества глава округа поздравил с праздником участника СВО Дениса, который в настоящее время находится на лечении в госпитале.

"Поздравил Дениса, выразил искреннюю благодарность за мужественное решение заключить контракт и встать в ряды тех, кто отстаивает национальные интересы страны. Хочу сказать всем бойцам, кто сейчас на передовой, что мы гордимся вами и ждем скорейшего возвращения домой", - рассказал Анатолий Игловиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День Героев Отечества , СВО , Упоровский округ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 09.12.2025Студенческий туристический клуб из Тюмени признан лучшим в стране
16:32 09.12.2025В Тобольском округе ветерану войны подарили к 100-летию квартиру
16:21 09.12.2025Тюменцы представили успешные практики на Вахтанговском фестивале театральных менеджеров
16:10 09.12.2025Задолженность по имущественным налогам можно уплатить в Тюменской области в мобильных офисах

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора