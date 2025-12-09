Глава Упоровского округа в рамках марафона поблагодарил участника СВО

| Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

К "Марафону звонков героям", старт которому дал 9 декабря глава Тюменской области Александр Моор, присоединился глава Упоровского муниципального округа Анатолий Игловиков.

В День Героев Отечества глава округа поздравил с праздником участника СВО Дениса, который в настоящее время находится на лечении в госпитале.

"Поздравил Дениса, выразил искреннюю благодарность за мужественное решение заключить контракт и встать в ряды тех, кто отстаивает национальные интересы страны. Хочу сказать всем бойцам, кто сейчас на передовой, что мы гордимся вами и ждем скорейшего возвращения домой", - рассказал Анатолий Игловиков.