Гуманитарный груз передали землякам на СВО в День Героев Отечества

Общество, 19:10 09 декабря 2025

пресс-служба ТРО "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО "Единая Россия"

Гуманитарный груз передали землякам на СВО в День Героев Отечества в штабе общественной поддержки "Единой России" Тюменской области. На передовую отправили квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, дрон-детекторы "Булат", портативные зарядные станции, обогреватели, рации и аптечки.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, средства на оборудование собраны неравнодушными людьми и организациями области. Среди тех, кто присоединился к передаче, - активисты первичного отделения №114 города Тюмени под руководством Юлии Селиверстовой.

Гостями мероприятия стали воспитанники детсада №172, которые поздравили военнослужащих исполнением патриотических песен.

"Мы продолжаем помогать нашим бойцам и отправляем оборудование, которое спасает жизни. Ребята на передовой должны знать — земляки всегда рядом", - сказала руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Груз доставит общественная организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.

# гуманитарный груз , День Героев Отечества , СВО

