Гуманитарный груз передали землякам на СВО в День Героев Отечества
Гуманитарный груз передали землякам на СВО в День Героев Отечества в штабе общественной поддержки "Единой России" Тюменской области. На передовую отправили квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, дрон-детекторы "Булат", портативные зарядные станции, обогреватели, рации и аптечки.
Как сообщает инфоцентр регионального правительства, средства на оборудование собраны неравнодушными людьми и организациями области. Среди тех, кто присоединился к передаче, - активисты первичного отделения №114 города Тюмени под руководством Юлии Селиверстовой.
Гостями мероприятия стали воспитанники детсада №172, которые поздравили военнослужащих исполнением патриотических песен.
"Мы продолжаем помогать нашим бойцам и отправляем оборудование, которое спасает жизни. Ребята на передовой должны знать — земляки всегда рядом", - сказала руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.
Груз доставит общественная организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.