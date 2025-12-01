  • 10 декабря 202510.12.2025среда
В Тюмени обсудили эффективные способы влияния на студенческое мировоззрение

Общество, 17:18 10 декабря 2025

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Итоговый круглый стол на тему "Ценностный подход в высшем образовании: философия, ОРГ и история России" состоялся в Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ. Мероприятие собрало преподавателей философии, основ российской государственности, истории России, специалистов по учебно-методической работе и представителей администрации вузов.

Основной целью встречи стало подведение итогов научно-методической работы и обсуждение синтеза фундаментального, деятельностного и ценностного подходов в преподавании социально-гуманитарных дисциплин.

Программа включила в себя серию докладов и открытую дискуссию, пишет управление стратегических коммуникаций вуза. С приветственным словом обратился координатор направления "Философия" проекта "ДНК России", проректор ТюмГУ Игорь Чубаров. В своем обращении он подчеркнул значимость формирования целостного мировоззрения у студентов на основе синтеза философской мысли, исторического знания и традиционных ценностей.

Особое внимание в дискуссиях было уделено духовным ценностям, а также поиску эффективных способов влияния на мировоззрение студентов в рамках российской культуры на научной основе.

Важным итогом встречи стала презентация финальной версии учебного пособия по философии, подготовленного в рамках проекта "ДНК России". Участники высоко оценили проделанную работу и практическую значимость издания для учебного процесса.

