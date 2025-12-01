Бизнес-игру "Антихрупкие" проведут в Тюменском технопарке

Бизнес-игру "Антихрупкие" проведут в молодежном коворкинге Тюменского технопарка 18 декабря. Выигрывают только те, кто умеет принимать решения в условиях хаоса, видеть возможности и действовать командой, сообщает Центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области.

По условиям игры, предпринимательский консорциум, который осваивает "рынки будущего", строит бизнес-инициативы, продукты и целые экосистемы. Каждый раунд один из игроков меняет правила мира: вводит ограничение; открывает новый ресурс; запускает кризис или технологический скачок.

Это симуляция реальной рыночной турбулентности. Участники учатся маневрировать там, где другие теряются.

Ведущая игры — организационный консультант и основатель тимбилдинг-агентства "СПЕЦиЯ" Вера Оруджова.

Регистрация здесь.