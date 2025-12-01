  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
Цифровые подарки на Новый год от Страховой Компании "Гелиос"

Общество, 15:04 11 декабря 2025

Сергей Елесин | Фото: Сергей Елесин

"Доктор на связи" может защитить даже Деда Мороза

С приходом холодов многие россияне не только наслаждаются теплым чаем и уютом, но и вспоминают проверенные временем средства от ОРВИ и простуды. Кто-то полагается на луковый сок, чеснок на шее или барсучий жир, другие предпочитают ингаляции над вареной картошкой — у каждого свой набор "народной аптечки". Не всегда такие методы достаточно эффективны, и важно вовремя проконсультироваться с врачом. И для этого вовсе не нужно тратить время на поездку в больницу.

Здесь на помощь приходит современный сервис "Доктор на связи" от Страховой Компании "Гелиос" — надежный помощник в кармане. Благодаря цифровым технологиям, этот инструмент позволяет оперативно связаться с квалифицированными врачами из любой точки мира, что ценно и для жителей Тюмени и Тюменской области. Круглосуточно доступная поддержка помогает разобраться в симптомах ОРВИ, интерпретировать анализы и дать персонализированные компетентные рекомендации. Ответ специалиста приходит всего через 3-5 минут, без риска самодиагностики.

Одно из ключевых достоинств "Доктор на связи" - гибкость в общении: выбирайте видеозвонок, аудио или текстовый чат через удобное мобильное приложение. Будь то домашний уют, рабочий день или поездка, подайте запрос на консультацию, прикрепите фото анализов или снимков прямо в приложении и врач оперативно отреагирует. Это идеальный вариант для отдаленных районов, где доступ к медпомощи ограничен расстояниями.

"Доктор на связи" дает возможность не только проконсультироваться с терапевтом, но и обратиться к узкому специалисту. Среди возможностей сервиса – получение второго медицинского мнения, расшифровка результатов анализов, рентгеновских снимков и назначенных препаратов", - говорит директор Приволжско-Уральской дирекции Лусине Бундакова.

Также среди преимуществ полиса выделяется возможность повторного обращения к врачу, сохранение полной истории консультаций в личном кабинете и гарантия конфиденциальности всей передаваемой информации. Клиенты отмечают удобство процесса подачи документов: все важные файлы можно прикреплять заблаговременно или отправлять в процессе разговора с врачом.

Эксперты подчеркивают важный аспект, касающийся чрезвычайных ситуаций: в случаях с острой болью или угрозой жизни необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь.

"Доктор на связи" от Страховой Компании "Гелиос" становится неотъемлемой частью современного подхода к здоровью и личной безопасности, открывая широкие перспективы для всех, кто ценит свое благополучие и заботится о самочувствии вне зависимости от местоположения.

С "Доктором на связи" вы спокойно сможете встретить наступающий Новый год! Дарите своим близким полис "Доктор на связи" и наслаждайтесь выходными в кругу семьи!

Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 173

Телефон: +7 (3452) 68-27-75; 8 800 1 007 007

Сайт: https://skgelios.ru/

Лицензия СЛ№0397

Реклама

erid: 2VtzqwL35A2, ООО Страховая Компания «Гелиос»

