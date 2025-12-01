Врачи спасли тоболячку от последствий тяжелого отита

Разрушение структуры височной кости диагностировали у тоболячки вследствие острого гнойного отита. При таком виде воспаления уха барабанная перепонка не была повреждена, из-за чего гной не имел выхода и начал разрушать кость.

Две недели женщину мучала боль в районе уха и виска, снизился слух. Температуры при этом не было, и визит ко врачу затянулся. На приеме врач‑оториноларинголог Областной больницы № 3 Оксана Чаппарова направила пациентку на компьютерную томографию, которая подтвердила опасное состояние.

Далее следовала экстренная операция - антромастоидотомия. В течение двух часов хирурги вскрывали и санировали пораженные участки кости, всего удалили более 50 мл гноя.

Только после трех недель ежедневного осмотра, обработки раны, перевязок слух значительно улучшился, угроза здоровью миновала. Сейчас пациентке остается завершить перевязки и снять швы, сообщает областной департамент здравоохранения.

Врачи предупреждают: при признаках отита лучше сразу обращаться к специалистам и не затягивать процесс.