  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
  • USD77,8998
    EUR91,3806
  • В Тюмени -9..-11 С 6 м/с ветер южный

Врачи спасли тоболячку от последствий тяжелого отита

Общество, 15:26 11 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разрушение структуры височной кости диагностировали у тоболячки вследствие острого гнойного отита. При таком виде воспаления уха барабанная перепонка не была повреждена, из-за чего гной не имел выхода и начал разрушать кость.

Две недели женщину мучала боль в районе уха и виска, снизился слух. Температуры при этом не было, и визит ко врачу затянулся. На приеме врач‑оториноларинголог Областной больницы № 3 Оксана Чаппарова направила пациентку на компьютерную томографию, которая подтвердила опасное состояние.

Далее следовала экстренная операция - антромастоидотомия. В течение двух часов хирурги вскрывали и санировали пораженные участки кости, всего удалили более 50 мл гноя.

Только после трех недель ежедневного осмотра, обработки раны, перевязок слух значительно улучшился, угроза здоровью миновала. Сейчас пациентке остается завершить перевязки и снять швы, сообщает областной департамент здравоохранения.

Врачи предупреждают: при признаках отита лучше сразу обращаться к специалистам и не затягивать процесс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:26 11.12.2025Врачи спасли тоболячку от последствий тяжелого отита
15:15 11.12.2025Термальный конгресс проведут в Тюмени к открытию нового сезона
15:04 11.12.2025Цифровые подарки на Новый год от Страховой Компании "Гелиос"
13:59 11.12.2025Тюменские врачи спасли пациента с редким расслоением аорты

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора